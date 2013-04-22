Тематическая поисковая машина

Создание «локальной поисковой машины», «вертикального» полнотекстового поиска с учётом морфологии русского языка по ~1000 произвольно отобранным сайтам определенной тематики, то есть тематический поиск, создание поискового индекса. Использование открытого поискового движка. Высокая скорость индексирования. Поисковые подсказки - управление подсказками (менять местами, убирать ненужные, добавлять новые). Фильтры: по датам, по разделам, по ключевому слову и т.д. Учет морфологии запросов. Сайтам можно назначать разный рейтинг, тем самым влияя на релевантность документов и их положение в поисковой выдаче. Аналог имеется в проекте флексум.ру; поисковые темы яндекс.поиска, в сайтах поиска автозапчастей, поиск по вакансиям сайтов работодателей.