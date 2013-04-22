Адаптация сайта под популярные браузеры

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки252 просмотра

Имеется интернет-магазин (движок vam shop). Необходимо, чтобы корректно отображался на планшетниках, мобильных, и основных популярных браузерах

12 лет назад
snussmumrik333
Коршун 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров