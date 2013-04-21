Отключение автокоррекции верстки - Вордпресс

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Закрыт1 заявка104 просмотра

Автокоррекция скрипта, из-за чего некоторые функции в нем не работают, необходимо отключить эту опцию.

WordPress
12 лет назад
aaredyota
Андрей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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