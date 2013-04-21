Нужен скрипт

требуется доработать форму заказа. Чтобы по умолчанию галочка "Я ознакомлен..." была снята. А кнопка "Отправить" была неактивна". После того, как пользователь поставит галочку "Я согласен с условиями..," - кнопка "Отправить" станет активной и пользователь сможет ...