Анкета на сайте с тестированием

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки136 просмотров

Необходимо сделать что пользователь заполнял анкеты на сайте форма (см. файл анкета).

после заполнения анкеты - результат должен формироваться в файл doc и высылаться заполненным на почту администратора

также результат должен форматироваться в файл csv (см.образец во вложении) и высылаться заполненным на почту администратора

12 лет назад
Pepperok
Антон 
44 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров