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Опытный Ruby разработчик в образовательный стартап
Амбициозная команда приглашает талантливого разработчика Ruby On Rails для агрессивного программирования функционала проекта в сфере интернет-образования (не видео-лекции). Проект находится на стадии завершения прорисовки прототипа, верстка и дизайн в производстве.
Основные требования
• Отличное знание принципов ООП, TDD/BDD и паттернов проектирования
• Отличное знание Ruby 3.1 + и RoR от 3х лет. Наличие реализованных проектов.
• SASS/SCSS + CoffeeScripts, jQuery (на базовом уровне)
• MySQL (must) + Redis (желательно)
• Контроль версий (Git)
• Опыт работы с QIWI и Twitter API (must)
• Желательно опыт работы с Google API, Facebook API
• Unit-тесты (RSpec)
• Понимание принципов usability
• Здоровый перфекционизм и желание решать нестандартные задачи.
Условия:
• Удаленная работа
• Работа в рамках одного постоянно развивающегося проекта
• Полная занятость, удаленная работа (Москва – must)
• Ориентир ЗП с успешным кандидатом (100-120к+ рублей) по результатам собеседования и портфолио. Возможность почасовой оплаты разработки проекта.
• Опционная программа в случае быстрых релизов.
Формат работы (must):
• Аgile programming (еженедельный контроль реализации проекта)
• Готовность к полноценным релизам каждый месяц.
Форма оплаты: наличный расчёт, безналичный расчёт, электронные деньги, возможна предоплата для первичной мотивации.
Дополнительная информация заинтересованным.
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