Опытный Ruby разработчик в образовательный стартап

Амбициозная команда приглашает талантливого разработчика Ruby On Rails для агрессивного программирования функционала проекта в сфере интернет-образования (не видео-лекции). Проект находится на стадии завершения прорисовки прототипа, верстка и дизайн в производстве.

Основные требования

• Отличное знание принципов ООП, TDD/BDD и паттернов проектирования

• Отличное знание Ruby 3.1 + и RoR от 3х лет. Наличие реализованных проектов.

• SASS/SCSS + CoffeeScripts, jQuery (на базовом уровне)

• MySQL (must) + Redis (желательно)

• Контроль версий (Git)

• Опыт работы с QIWI и Twitter API (must)

• Желательно опыт работы с Google API, Facebook API

• Unit-тесты (RSpec)

• Понимание принципов usability

• Здоровый перфекционизм и желание решать нестандартные задачи.

Условия:

• Удаленная работа

• Работа в рамках одного постоянно развивающегося проекта

• Полная занятость, удаленная работа (Москва – must)

• Ориентир ЗП с успешным кандидатом (100-120к+ рублей) по результатам собеседования и портфолио. Возможность почасовой оплаты разработки проекта.

• Опционная программа в случае быстрых релизов.

Формат работы (must):

• Аgile programming (еженедельный контроль реализации проекта)

• Готовность к полноценным релизам каждый месяц.

Форма оплаты: наличный расчёт, безналичный расчёт, электронные деньги, возможна предоплата для первичной мотивации.

Дополнительная информация заинтересованным.