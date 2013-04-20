Вывод данных из базы MySQL. в сайт PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок171 просмотр

Есть таблица в MySQL

Нужно вывести данные.

ТЗ в файле

MySQLPHP
12 лет назад
rotkiv
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров