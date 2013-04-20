Парсер данных

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Закрыт9 заявок165 просмотров

Здравствуйте

нужен парсер сайта http://www.alibaba.com/

ТЗ по ссылке

https://docs.google.com/document/d/1nKe2gv-pGRcZp6TaHvt6YN-3_6IjDIjdaQh5tJniFmA/edit?usp=sharing

12 лет назад
alex_sib
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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