Подправить скрипт обратной связи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки130 просмотров

Скрипт формы обратной связи работает некорректно с русским текстом.

1. Не распознает имя на русском

2. При получении текст не читается.

Message: п°п╟п╪п╨п╟, я┌я▀ п╫п╟я│ я│ п╠п╟п╤п╦ п╩я▌п╠я▒я┬я▄?

нужно исправить. скрипт во вложении.

WM+Отзыв.

12 лет назад
Innox
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

seriuskozak
Козак 
32 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$5
1 день
На лету изменил форму обратной связи на сайте, спасибо, рад был поработать.
Четкое ТЗ, своевременная оплата, было приятно работать.

Заявки фрилансеров

seriuskozak
Козак 
32 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад