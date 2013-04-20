Корпоративное приложение БД

Для выполнения работ рассматриваем только физических лиц (в т.ч. ИП). После начала работ и оценки их качества готовы сделать предложение для долгосрочного регулярного сотрудничества.

Проживание исполнителя - Москва или московская область.

Для принятия решения о сотрудничестве потребуется продемонстрировать опыт реализации указанных в описании проекта требований. Лучше всего на примере сделанных проектов или в демо-среде.

Стоит задача доработки приложения, реализованного на Lazarus (аналог Delphi) + PostgreSQL. Приложение в настоящий момент готово на 30%, есть ТЗ. Рассматриваются вариант доработки до 100% готовности или создание с нуля на веб-платформе (Ruby on Rails, jQuery+Python/PHP). Но новая платформа и/или разработчик должны иметь готовые компоненты для реализации функциональности приложения корпоративных баз данных:

1. отображения таблиц и представлений, которые могут содержать несколько миллионов строк, без существенного увеличения требований к производительности клиентского приложения

2. применение фильтров и сортировки к отображениям (сортировка и фильтрация должны выполняться на сервере БД либо на сервере приложений), сохранение параметров фильтра, сортировки, порядка и ширины столбцов отображения

3. перед началом редактирования данных должна выполняться их блокировка на уровне отдельных записей. Если обнаружено, что хотя бы одна запись заблокирована, программа должна выдавать информацию, каким/какими пользователями в настоящий момент заблокирована запись.

4. функциональность одновременного редактирования сразу нескольких записей. Если конкретное поле содержит разные значения в записях, то для каждого поля при его редактировании должны быть доступны две опции — заменить его значение во всех записях на введенное либо не изменять значения.

5. в случае «толстого» клиента должна быть предумотрена функциональность проверки обновлений и инсталлятор, в фукнции которого входит в т.ч. обновление уже установленной версии толстого клиента, так и обновление схемы БД SQL-скриптами (содержат дельту изменений между версиями схемы БД, подготавливаются вручную). При соединении «толстого» клиента с БД должна выполняться проверка соответствия версии схемы БД версии клиента (т. е. в клиенте должна быть прописана версия схемы БД). Версия схемы БД просто записана в системной таблице и актуализируется при обновлении схемы.

6. должна быть предусмотрена проверка полномочий средствами приложения, например, принудительное задание условий WHERE при запросе данных с сервера БД в соответствии с наличием полномочий у пользователя.