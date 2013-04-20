Доработка сайта на битрикс

Есть готовый модуль для престашопа (http://prestadev.ru/addons/administration/46-tovarnaya-nakladnaya-torg-1.html) который генерит из заказа форму товарной накладной, но форма неправильная в нижней части, которая начинается по окончании списка товарных позиций, это не ТОРГ-12, правильная во вложении — вот ...