Доработка сайта на битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка131 просмотр

Требуется доработка сайта на битрикс по ТЗ.

Создание динамического меню. (боковое)

Настройка карточки элемента в административном разделе.

Создание групп пользователей с разными правами.

ресурс http://www.rgc-ec.ru/

Остальное как всегда - Боты, цена в тексте, однодневщики и т.п. - не рассматриваем.

12 лет назад
tasha2390
Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров