Техническое задание

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Есть техническое задание на разработку сайта. Требуется консультация: все ли учтено, какова реальная стоимость проекта.

12 лет назад
angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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