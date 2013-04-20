PHP + Antigate.ru

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки151 просмотр

Написать на PHP страницу для отправки изображения на рерурс Antigate ru и получения текстового ответа.

В результате на странице должно получиться 2 формы:

1) Отправка изображения.

2) Полученный текстовый результат.

Аккаунт на антигейте для тестирования предоставлю.

API: http://antigate.com/?action=api

Пример: http://seu.su/blog/web_automte/73.html

HTMLPHP
12 лет назад
Rendly
Сидор 
67 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$40
1 день
Всё сделано быстро, качественно и с последующими допиливаниями, которые не были изначально озвучены в ТЗ. Рекомендую! 10\10.
Все замечательно: понятное задание, быстрая проверка и моментальная оплата. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад