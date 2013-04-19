Задача для программиста, знающего фрэймворк Кохана

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок88 просмотров

Требуется программист со знанием фрэймворка Кохана.Заказывал сайт,программист делал его на этом движке.

Что-то сделал,очень многое не смог.Нужно сейчас сделать эти функции+планируется активное дальнейшее развитие сайта в будущем.При отклике желательно указывайте свою аську,если она не указана в профиле

12 лет назад
a_yakk
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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