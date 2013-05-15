Помогите починить сайт на Shop-Script FREE

Собственно поймал вирус на сайт, раньше грузилась главная страница, теперь даже она не грузится. Вирус был редирект. Т.е. он модифицировал все php файлы и если на сайт заходить через поиск Гугл или Яндекс он перенаправлял на другой сайт. Пытался сам поправить проблему, теперь блин не открывается главная страница. Помогите.

Shop-Script FREE - движок сайта. Доступы на ФТП дам в личку. Как я понимаю, нужно поправить index.php, хотя могу ошибаться.

Домен http://dinitrolspb.ru/

Админка ttp://dinitrolspb.ru/access_admin.php (пароль тоже не могу вспомнить)