Помогите починить сайт на Shop-Script FREE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок141 просмотр

Собственно поймал вирус на сайт, раньше грузилась главная страница, теперь даже она не грузится. Вирус был редирект. Т.е. он модифицировал все php файлы и если на сайт заходить через поиск Гугл или Яндекс он перенаправлял на другой сайт. Пытался сам поправить проблему, теперь блин не открывается главная страница. Помогите.

Shop-Script FREE - движок сайта. Доступы на ФТП дам в личку. Как я понимаю, нужно поправить index.php, хотя могу ошибаться.

Домен http://dinitrolspb.ru/

Админка ttp://dinitrolspb.ru/access_admin.php (пароль тоже не могу вспомнить)

PHP
12 лет назад
MafiyaRU
Арсений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

arengin
33 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$25
1 день
Александр один из не многих людей, про которых говорят "Сказал - сделал"! Работу выполнил меньше чем за несколько часов - вот, что значит специалист. При этом вручную смог из архива восстановить поврежденные файлы и верстку. Из за вируса сайт вообще не открывался, а теперь все супер. Вирус побежден, а мы мучались месяц не могли исправить. Сайт http://dinitrolspb.ru/
Работа выполнена, оплата получена. Хороший заказчик.

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arengin
33 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад