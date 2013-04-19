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Защитить от спама портал на битриксе
Есть сайт на битриксе - otkrovenno.com.ua
Форум сайта абсолютно не защищен от спама, любой гость может оставить на нем сообщение, введя капчу.
Нужно сделать, чтобы сообщения могли отправлять только зарегистрированные пользователи.
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