Защитить от спама портал на битриксе

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Закрыт1 заявка76 просмотров

Есть сайт на битриксе - otkrovenno.com.ua

Форум сайта абсолютно не защищен от спама, любой гость может оставить на нем сообщение, введя капчу.

Нужно сделать, чтобы сообщения могли отправлять только зарегистрированные пользователи.

12 лет назад
lnx
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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