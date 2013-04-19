Доработки сайта на MODx+1С

Нужно внести исправления/доработки на сайт http://centralnoe.ru/. Сайт на MODx, с привязкой к 1С.

Описание работ в приложении. Доступ по FTP предоставим по требованию. Не спешите называть стоимость работ, пока не покопаетесь в файлах.