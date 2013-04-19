Доработки сайта на MODx+1С

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки95 просмотров

Нужно внести исправления/доработки на сайт http://centralnoe.ru/. Сайт на MODx, с привязкой к 1С.

Описание работ в приложении. Доступ по FTP предоставим по требованию. Не спешите называть стоимость работ, пока не покопаетесь в файлах.

MODX
12 лет назад
centralnoe
Лилия 
41 год
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров