Нужен хороший специалист по smarty для работы 2-3 часа в день. Задачи не стандартные - разработка различных биржевых сервисов, работа с данными, графиками. Так же обязательное знание - ...
Доработки сайта на MODx+1С
Нужно внести исправления/доработки на сайт http://centralnoe.ru/. Сайт на MODx, с привязкой к 1С.
Описание работ в приложении. Доступ по FTP предоставим по требованию. Не спешите называть стоимость работ, пока не покопаетесь в файлах.
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