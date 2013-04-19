Перевод html-страницы через google

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Закрыт1 заявка88 просмотров

Здравствуйте, нужен php скрипт который будет переводить весь текст с html страницы, но переводить не 90% текста а все 100% без пропусков.

HTMLPHP
12 лет назад
taigersneoks
Алексей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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