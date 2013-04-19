Регистрационная форма

Требуется написание обработчиков на JavaScript для готовой формы. Выполняемые операции: - ввод номеров мест в зрительном зале; - добавление сектора в список секторов; - удаление секторов вместе ...
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