JavaScript для формы в Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка101 просмотр

Требуется написание обработчиков на JavaScript для готовой формы.

Выполняемые операции:

- ввод номеров мест в зрительном зале;

- добавление сектора в список секторов;

- удаление секторов вместе с привязанными к ним местами;

- перед отправкой данные формы необходимо закодировать в JSON-формат.

Подробное описание алгоритма работы – в прилагаемом ТЗ.

Исполнителя прошу указать сроки и стоимость выполнения работы, а также ссылки на выполненные аналогичные проекты.

JavaScriptJoomla
12 лет назад
docwriter
Илья 
52 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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