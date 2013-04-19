Требуется бот для хождения по одноклассникам

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки106 просмотров

Имеется 100 групп (которые относятся к конкретным городам) в одноклассниках на одном аккаунте. Требуется робот который ходит и пишет сообщения людям в которых приглашает присоединиться к группе города, в котором живет этот человек.

При отклике обязательно пишите цену и сроки

12 лет назад
modesden
Денис 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров