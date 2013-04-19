нужно доработать главную страницу сайта на друпале.
Требуется бот для хождения по одноклассникам
Имеется 100 групп (которые относятся к конкретным городам) в одноклассниках на одном аккаунте. Требуется робот который ходит и пишет сообщения людям в которых приглашает присоединиться к группе города, в котором живет этот человек.
При отклике обязательно пишите цену и сроки
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