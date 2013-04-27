Нужен простой сателлит.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки111 просмотров

С антологичной по структуре лентой новостей http://www.gold10.ru/news/ . желательно на вордпрессе.

WordPress
12 лет назад
infotake
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Выбранный исполнитель

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
14 дней назад
12 лет назад
$50
4 дня
Отличная работа, качественно и с ответственностью. Отдельное спасибо Виталику за работы которые были сделаны вне ТЗ а именно бонусом ! Спасибо !
Отличный заказчик,точная подача задания.Спасибо.Надеюсь будем ище работать)

Заявки фрилансеров

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
14 дней назад
12 лет назад