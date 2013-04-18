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Закрыт1 заявка66 просмотров

Есть страничка: sakebinksa.ru/new/

При клике на название трека (пираты Румбы, Брук, Нико Робин…) песная должна включаться, а все другие останавливаться.

Нужны цены и сроки.

12 лет назад
rev-dmitry
Шишкин 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров