Поддержка сайтов (программирование, верстка, диз.)

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Закрыт6 заявок111 просмотров

Есть несколько довольно простых сайтов.

Нужна поддержка на них по мелочи – что-то изменить-поправить по верстке, добавить форму на сайт, изменить существующую, повесить баннер и т.д.

Оплата сдельная по факту работы.

Жду предложений!

С уважением, Анатолий.

icq 1020212

skype tolya.vt

12 лет назад
tolya_v
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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