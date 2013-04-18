Необходима разработка простого видео чата без комнат. Просто с возможностью подключения к определенному человеку по ссылке. Ни каких массовых комнат. Обязательно с подключением к бд
Поддержка сайтов (программирование, верстка, диз.)
Есть несколько довольно простых сайтов.
Нужна поддержка на них по мелочи – что-то изменить-поправить по верстке, добавить форму на сайт, изменить существующую, повесить баннер и т.д.
Оплата сдельная по факту работы.
Жду предложений!
С уважением, Анатолий.
icq 1020212
skype tolya.vt
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