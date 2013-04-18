Поддержка сайтов (программирование, верстка, диз.)

Требуется натянуть уже сверстанный дизайн на самописный движок. Скриптов нет за исключением формы отправки заявки ( будет отображаться в админке движка). Подробное ТЗ изложу потенциальному исполнителю. В приложении скрин макета. От вас сроки и цена.