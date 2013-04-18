Необходима разработка простого видео чата без комнат. Просто с возможностью подключения к определенному человеку по ссылке. Ни каких массовых комнат. Обязательно с подключением к бд
PHP-разработка дополнений для CMS PrestaShop
Необходимо выполнить ряд задач по расширению CMS PrestaShop. Задач много, работа интересная, оплачивается достойно. От вас нужна предельная аккуратность кодирования, соблюдение всех стилей и стандартов разработки существующего кода, отличное умение программировать (ООП опыт от 5 лет, владение php, js). Очень желательно знание Prestashop. Абсолютно неприемлится говнокод, костыли, непродуманные решения, разрушающие зависимый функционал.
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