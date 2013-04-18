PHP-разработка дополнений для CMS PrestaShop

Необходимо выполнить ряд задач по расширению CMS PrestaShop. Задач много, работа интересная, оплачивается достойно. От вас нужна предельная аккуратность кодирования, соблюдение всех стилей и стандартов разработки существующего кода, отличное умение программировать (ООП опыт от 5 лет, владение php, js). Очень желательно знание Prestashop. Абсолютно неприемлится говнокод, костыли, непродуманные решения, разрушающие зависимый функционал.

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