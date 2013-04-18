Добрый день!

Необходимо написать скрипт автозаполнения формы из имеющихся данных.

Алгоритм работы:

Скрипт ежеминутно проверяет сайт на наличие необходимого условия

В случае положительного результата заполняет форму из имеющихся данных и сохраняет полученный файл

Особенности:

Сервер во время пиковых нагрузок очень и очень плохо отвечает на запросы. Необходимо пробиваться любыми способами.

Только профессионалы своего дела. Спасибо.

Попробовать свои силы можно в субботу утром.