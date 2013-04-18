Необходима разработка простого видео чата без комнат. Просто с возможностью подключения к определенному человеку по ссылке. Ни каких массовых комнат. Обязательно с подключением к бд
Скрипт автозаполнения формы
Добрый день!
Необходимо написать скрипт автозаполнения формы из имеющихся данных.
Алгоритм работы:
Скрипт ежеминутно проверяет сайт на наличие необходимого условия
В случае положительного результата заполняет форму из имеющихся данных и сохраняет полученный файл
Особенности:
Сервер во время пиковых нагрузок очень и очень плохо отвечает на запросы. Необходимо пробиваться любыми способами.
Только профессионалы своего дела. Спасибо.
Попробовать свои силы можно в субботу утром.
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