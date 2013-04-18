Интеграция OpenCart и SMF, Joomla и OpenCart

Нужна интеграции магазина на OpenCart и SMF .

OpenCart в корне, SMF в папке, либо наоброт.

Одинаковые логин-пароль, данные пользователя, авторизация. Но у каждого свой кабинет и отдельная mysql база.

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Варианты:

- свой вариант, либо

1. отдельный скрипт на отдельной базе, к-й синхронизирует таблицы пользовательских и служебных данных других баз. (предпочтительно)

2. доработка компонента интеграции JFusion на Joomla для работы с OpenCart

- (с SMF на нём интеграция обоих движков на 2х базах там работает)

3. настройка-доработка компонента Mijoshop или jCart или другого: компоненты интеграции Joomla с OpenCart для работы их на разных базах.