Модуль оплаты для wordpress

нужен модуль для wordpress-a, подключить робокассу следующим образом: Пользователь смотрит меню на сайте, где то записывает/открывает два окна браузера, и на странице заказа вбивает все блюда, что он хочет в обычное текстовое поле. Далее выбирает/заполняет остальные поля, дату заказа и жмет ок.

Со стороны ресторана человек читает все, считает все, убеждается в возможности заказа и доступности необходимого количества столиков, далее звонит клиенту, убеждается в его решимости продолжить заказ, ставит в админке заказу статус разрешено к оплате и сообщает клиенту номер заказа (либо устно, либо на мыло/телефон). После этого человек оплачивает заказ онлайн/либо приезжает лично, админу приходит сообщение о новом платеже, он смотрит кто заплатил и после этого запускает заказ в обработку.