Обработка текстовых файлов

Есть более 350 тысяч файлов TXT, LIT, PDF, PDB, DOC на английском языке. Общий вес больше 180 гб, несколько архивов и iso. Нужно привести файлы к общему структурному виду:

- удалить копии, каждый файл переконвертировать в ePub и fb2,

- составить иерархическую систему (папки с жанрами, в каждой из них папки вида aaa, bbb и тд по авторам и порядковый номер произведения, отдельно должен быть файл с сопоставлениями порядковых номеров и названий произведений).

В итоге должны получиться zip архивы по авторам. Вручную разбирать долго, проще использовать специальные программы для обнаружения и удаления копий, потом применить пакетные конвертеры. Или если можно сделать скрипт для обработки. Оставляйте описание кто как готов сделать, цену и сроки.