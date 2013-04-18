Доброе время суток. Требуется реализовать вывод двух цен в карточке товара на движке webasysyt. То есть одна цена оптовая, другая розничная. Жду от вас предложений.
Обработка текстовых файлов
Есть более 350 тысяч файлов TXT, LIT, PDF, PDB, DOC на английском языке. Общий вес больше 180 гб, несколько архивов и iso. Нужно привести файлы к общему структурному виду:
- удалить копии, каждый файл переконвертировать в ePub и fb2,
- составить иерархическую систему (папки с жанрами, в каждой из них папки вида aaa, bbb и тд по авторам и порядковый номер произведения, отдельно должен быть файл с сопоставлениями порядковых номеров и названий произведений).
В итоге должны получиться zip архивы по авторам. Вручную разбирать долго, проще использовать специальные программы для обнаружения и удаления копий, потом применить пакетные конвертеры. Или если можно сделать скрипт для обработки. Оставляйте описание кто как готов сделать, цену и сроки.
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