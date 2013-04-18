Доброе время суток. Требуется реализовать вывод двух цен в карточке товара на движке webasysyt. То есть одна цена оптовая, другая розничная. Жду от вас предложений.
PHP-программист
Требуется PHP программист на постоянную удаленную работу.
Мы предлагаем:
- Интересная, стабильная работа в дружном молодом коллективе;
- Возможности для роста и развития;
- график 5/2 с 10:00 до 18:00 (суб., воскр., — выходные),
- З/п от 700$ по результатам испытательного срока
- Испытательный срок 2 недели (оплачивается)
Обязательные требования:
- Отличное значение PHP, MySQL, MVC, CodeIgniter, опыт работы в проектах с высокими нагрузками, JavaScript, jQuery, Ajax.
- Умение разбираться в чужом коде.
- Наличие портфолио обязательно.
- Аккуратность в работе;
- Умение самостоятельно и оперативно решать задачи различной сложности, как по письменному ТЗ, так и в режиме обсуждения;
Контакты:
Skype: evgenijmuza
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