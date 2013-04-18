PHP-программист

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка104 просмотра

Требуется PHP программист на постоянную удаленную работу.

Мы предлагаем:

- Интересная, стабильная работа в дружном молодом коллективе;

- Возможности для роста и развития;

- график 5/2 с 10:00 до 18:00 (суб., воскр., — выходные),

- З/п от 700$ по результатам испытательного срока

- Испытательный срок 2 недели (оплачивается)

Обязательные требования:

- Отличное значение PHP, MySQL, MVC, CodeIgniter, опыт работы в проектах с высокими нагрузками, JavaScript, jQuery, Ajax.

- Умение разбираться в чужом коде.

- Наличие портфолио обязательно.

- Аккуратность в работе;

- Умение самостоятельно и оперативно решать задачи различной сложности, как по письменному ТЗ, так и в режиме обсуждения;

Контакты:

Skype: evgenijmuza

AJAXCodeIgniterJavaScriptjQueryMySQLPHP
12 лет назад
tcash
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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