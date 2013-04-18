Есть интернет магазин. В нем импорт сейчас работает неправильно. В чем неправильность: А. по товарам 1) id товара отображается не то что в файле импорта 2) при импорте необходимо чтобы ...
Скрипт заметок
Нужен скрипт заметок на сайт ввиде стикеров. Есть скрипт регистрации, туда нужно сделать этот скрипт.
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