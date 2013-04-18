Привязка PerfectMoney к Opencart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки141 просмотр

нужна привязка API PerfectMoney к системе Opencart.

берете чистую движку магазина, удаляете там все модули оплаты, и пишете только Perfectmoney

в админке надо чтобы только вводился кошелек продавца, ну и собственно оплата - сразу возврат на почту письма с проданным электронным кодом.

оплата PerfectMoney ). выведете на WMZ в 5 сек

Opencart
12 лет назад
assorti
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$40
2 дня
Работа не срослась из за моих работодателей. заказчик сделал все намного раньше чем по ТЗ. надеюсь следующие работы с ним не останутся безответными. Спасибо
Проект завершен, оплата не получена. заказчик пропал.
d_voronov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
12 лет назад
$100
1 день
Хороший работник! Советую! 9 баллов из 10!
Отличный заказчик! Рад был с ним работать! Советую!

Заявки фрилансеров

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
d_voronov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
12 лет назад

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