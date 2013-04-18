Привязка PerfectMoney к Opencart

нужна привязка API PerfectMoney к системе Opencart.

берете чистую движку магазина, удаляете там все модули оплаты, и пишете только Perfectmoney

в админке надо чтобы только вводился кошелек продавца, ну и собственно оплата - сразу возврат на почту письма с проданным электронным кодом.

оплата PerfectMoney ). выведете на WMZ в 5 сек