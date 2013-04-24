Красивая форма заказа на jquery (MODx)

нужно сделать красивую форму заказа на jquery (для сайта на MODx)

пример - http://2top-start.ru/proekty/8 (под таймером)

1 закруглённые формы полей + красивая кнопка

2 подписи к полям должны отображаться в самих полях

3 должна быть возможность редактирования формы - добавление полей, изменение кнопки

4 проверка на ошибки - в случае неправильного заполнения над формой должно выводиться сообщение об ошибке

5 после успешного заполнения формы - сделать редирект на страницу "Спасибо за заказ!" или лучше сделать всплывающее окно с сообщением

6 данные должны приходить на e-mail

обязательно - пример подобной работы!

цена?

* дополнительно нужно сделать всплывающее окно с формой заказа - те же поля, тот же принцип