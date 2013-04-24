Красивая форма заказа на jquery (MODx)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка199 просмотров

нужно сделать красивую форму заказа на jquery (для сайта на MODx)

пример - http://2top-start.ru/proekty/8 (под таймером)

1 закруглённые формы полей + красивая кнопка

2 подписи к полям должны отображаться в самих полях

3 должна быть возможность редактирования формы - добавление полей, изменение кнопки

4 проверка на ошибки - в случае неправильного заполнения над формой должно выводиться сообщение об ошибке

5 после успешного заполнения формы - сделать редирект на страницу "Спасибо за заказ!" или лучше сделать всплывающее окно с сообщением

6 данные должны приходить на e-mail

обязательно - пример подобной работы!

цена?

* дополнительно нужно сделать всплывающее окно с формой заказа - те же поля, тот же принцип

jQueryMODX
12 лет назад
inweb09
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Superweblancer
Игорь 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 отзывов(-1)
12 лет назад
$20
1 день
Работа сделана быстро, человек схватывает всё на лету, оперативно делает нужные поправки. Рекомендую как специалиста.
Положительный заказчик, никаких проблем не возникало. Всегда на связи, оплата вовремя. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству как добросовестного и пунктуального заказчика.

Заявки фрилансеров

Superweblancer
Игорь 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 отзывов(-1)
12 лет назад