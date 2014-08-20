ЗАДАЧА 1 http://pro-land.su там установлен каталог sobi http://www.sigsiu.net/sobi2.html Парсер залил к нам на хостинг данные в базу данных tblWebData_s-ch а картинки в /home/pro-land/pro-land.su/docs/images/com_sobi2/clients/images_s-ch, где и прошлые ...
Установка готового шаблона на хостинг. настройка
Залить шаблон на хостинг.
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