Сделать меню категорий Taobao API

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Сделать меню Категорий Taobao API нужен программист знающий taobao api либо человек который сможет разобраться и интегрировать меню категорий. будем рады сотрудничать на постоянной основе.

Пример меню http://orangetao.com/

Документы taobao api

http://open.taobao.com/doc/index.htm?spm=0.0.0.0.HajiIr

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12 лет назад
holma777
Виталий 
43 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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