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Сделать меню категорий Taobao API
Сделать меню Категорий Taobao API нужен программист знающий taobao api либо человек который сможет разобраться и интегрировать меню категорий. будем рады сотрудничать на постоянной основе.
Пример меню http://orangetao.com/
Документы taobao api
http://open.taobao.com/doc/index.htm?spm=0.0.0.0.HajiIr
Наш сайт сделан на joomla адрес www.russtao.ru
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