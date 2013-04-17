Задача для программиста по shop script

Требуется программист по реализации различных модов для интернет магазина на shopscript на webassyst

Нужно сделать следующие моды (пишу кратко). Подробное ТЗ по выбору исполнителя

1. Подключение API службы доставки (ключи, инструкция по подключению есть)

2. Подключение API смс-оповещения

3. Сделать возможным изменение настройки почтовых уведомлений и смс-оповещений через админ панель магазина

4. Верстка и вставка форм в e-mail уведомления

5. Настройка почтовой рассылки для клиентов магазина

6. Нужно извлечь e-mail клиентов из БД магазина в тхт файл.

7. Некоторые манипуляции в дизайне магазина (например, убрать ленту, настройка добавления изображений в описание товара и т.д.)

Пишите любые предложения с ценами или комментариями к пунктам, желательно подробнее.

Предоплату смогу делать только фрилансерам с соответствующим рейтингом, или на персональный аттестат вебмани.