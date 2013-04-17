Нужен модуль оплаты Webmoney для магазина OpenCart Ver 1.5.1.3 через www.paymaster.ru/partners (для юридических лиц) Валюты: рубли, доллары, евро
Доработка сайта MODx
Здравствуйте.
Необходимо сделать несколько доработок на сайте (MODx):
1. Создание сортировки
2. Правка главного меню
3. Добавление выпадающего меню в каталоге продукции
4. Фиксирование новостного блока (оставить актуальные, остальные вывести отдельной страницей)
5. На странице выкладки товара создать визуальное разграничение между товарами
Срок 3-4 дня.
Бюджет обсуждаем.
Заявки фрилансеров
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