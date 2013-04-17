Доработка сайта MODx

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка93 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо сделать несколько доработок на сайте (MODx):

1. Создание сортировки

2. Правка главного меню

3. Добавление выпадающего меню в каталоге продукции

4. Фиксирование новостного блока (оставить актуальные, остальные вывести отдельной страницей)

5. На странице выкладки товара создать визуальное разграничение между товарами

Срок 3-4 дня.

Бюджет обсуждаем.

MODX
12 лет назад
Producer-live
Ольга 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров