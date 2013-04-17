Нужен модуль оплаты Webmoney для магазина OpenCart Ver 1.5.1.3 через www.paymaster.ru/partners (для юридических лиц) Валюты: рубли, доллары, евро
Модернизация сайта
Требуется создать ряд разделов похожих на "Статьи", т.е. Список публикаций, подробное описание публикаций.
Автоматический ресайз и кроп превью-иллюстраций в списки под заданные размеры.
Изменение вёрстки главное страницы: добавить под болшим баннером ряд из трёх блоков, в которых будут отображаться ссылки на разделы в виде иллюстрации и заголовка-ссылки.
Подробнее в ТЗ
Сайт mindalmarket.ru
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