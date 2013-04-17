Модернизация сайта

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Закрыт1 заявка97 просмотров

Требуется создать ряд разделов похожих на "Статьи", т.е. Список публикаций, подробное описание публикаций.

Автоматический ресайз и кроп превью-иллюстраций в списки под заданные размеры.

Изменение вёрстки главное страницы: добавить под болшим баннером ряд из трёх блоков, в которых будут отображаться ссылки на разделы в виде иллюстрации и заголовка-ссылки.

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12 лет назад
cda_cda
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13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров