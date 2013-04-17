Доработать проект на Drupal

$330
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки148 просмотров

Тематика проекта интернет торговля.

Нужно уметь реализовать практически любую задачу на данной CMS.

Интересуют люди исключительно с опытом работы на данной CMS.

Возможна постоянная удаленная работа.

ЗП от 10 до 20 тыс руб.

Бюджет указан за реализацию только правок.

Наличие скайпа и микрофона обязательно!

Drupal
12 лет назад
Prosergei
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров