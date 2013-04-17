Есть таблица в Эксель, в которой на разных вкладках по введенным данным проводится анализ различных информационных активов и выдается результат. Условно говоря, пользователь вводит исходные данные, выбирает некоторые данные из уже имеющихся в таблице и ...
Доработать проект на Drupal
Тематика проекта интернет торговля.
Нужно уметь реализовать практически любую задачу на данной CMS.
Интересуют люди исключительно с опытом работы на данной CMS.
Возможна постоянная удаленная работа.
ЗП от 10 до 20 тыс руб.
Бюджет указан за реализацию только правок.
Наличие скайпа и микрофона обязательно!
Заявки фрилансеров
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