Требуется разработка табличного модуля доставки для транспортных компаний с большим числом зон доставки вроде СДЭК. По сути нам нужен модуль почтовой доставки из Vamshop или TableBased из VamCart, но таблиц тарифов ...
Скрипт для интернет-магазина
Нужно написать скрипт для оплаты в интернет-магазине. CMS Hostcms. Скрипт предполагает при нажатии на кнопку оплатить, перенос на страницу банка. Договор с банком есть, тех документация по интеграции предоставлю.
Подробности исполнителю. Оплата по факту. Срок: до завтра.
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