Скрипт для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки141 просмотр

Нужно написать скрипт для оплаты в интернет-магазине. CMS Hostcms. Скрипт предполагает при нажатии на кнопку оплатить, перенос на страницу банка. Договор с банком есть, тех документация по интеграции предоставлю.

Подробности исполнителю. Оплата по факту. Срок: до завтра.

12 лет назад
online8773
Алексей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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