Требуется человек с опытом работы на MODX. Нам требуется что бы Вы изначально нас проконсультировали по работе с данной CMS. Дальше нужно будет выполнили работу по сайту. Более подробно задание и оплату обсудим с выбранным ...
Нужно исправить скрипт обмена simpla<->1с УТ 8.2
Необходим исправленный скрипт 1c_exchange.php который сможет осуществлять обмен данными с сайта на simpla и 1с УТ платформа 8.2 (ВерсияСхемы="2.05") После перехода на новую платформу 1С перестали подгружаться из 1С характеристики, скидочные группы и по мелочи..
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