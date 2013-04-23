Нужно исправить скрипт обмена simpla<->1с УТ 8.2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка214 просмотров

Необходим исправленный скрипт 1c_exchange.php который сможет осуществлять обмен данными с сайта на simpla и 1с УТ платформа 8.2 (ВерсияСхемы="2.05") После перехода на новую платформу 1С перестали подгружаться из 1С характеристики, скидочные группы и по мелочи..

12 лет назад
dichin
52 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

web-
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Спасибо большое Евгению и его команде! Ребята настоящие профессионалы по simpla! Их консультации оказалось достаточно для того, что бы доделать задачу, за которую ни кто не хотел браться.
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web-
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад