Доработка веб-сервиса (частичная переработка)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки191 просмотр

Здравствуйте, необходимо доработать + переработать много чего в вебсервисе с функцией обмена товарами. URL предоставлю в ЛС и подробном обсуждении. Хотелось бы сегодня-завтра присутпить к задаче.

- предпочтение отдается умеющим вертать;

- внимательным и аккуратным к коду.

Спасибо!

12 лет назад
naMars
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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