Необходим автоматизированный анализ Excel-таблицы

Есть экселевский файл. В нем есть операция 1 - "Поступление в кассу: оплата от покупателя "ФИО"..." и указанна сумма и операция 2 - "Реализация товаров покупателю "ФИО"..." тоже указанна суммуа. Т.е. у каждой операции есть сумма. Операция 2 может быть с НДС и без НДС. Операций 1 и 2 в файле много. Нужен скрипт, который бы проверил, что если есть операция 1 с определенным ФИО, то и есть операция 2 с таким же ФИО (если нет, то показать какие). При этом, надо также показать все ситуации, когда сумма по операции 1 больше сумм по операциям 2 (с НДС и без) на 80% по определенному ФИО.

Например, ФИО - Иванов Иван Иванович. Сумма по операции 1 у него - 1000 рублей. Сумма по операции 2 без НДС - 100 руб, с НДС - 50 руб. Такие случаи надо показать.

Пример файла во вложении.

Делать можно на любом языке программирования. Главное - чтобы результат было наглядным и без ошибок.

Оплата WMR.