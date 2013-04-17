Требуется человек с опытом работы на MODX. Нам требуется что бы Вы изначально нас проконсультировали по работе с данной CMS. Дальше нужно будет выполнили работу по сайту. Более подробно задание и оплату обсудим с выбранным ...
Необходим автоматизированный анализ Excel-таблицы
Есть экселевский файл. В нем есть операция 1 - "Поступление в кассу: оплата от покупателя "ФИО"..." и указанна сумма и операция 2 - "Реализация товаров покупателю "ФИО"..." тоже указанна суммуа. Т.е. у каждой операции есть сумма. Операция 2 может быть с НДС и без НДС. Операций 1 и 2 в файле много. Нужен скрипт, который бы проверил, что если есть операция 1 с определенным ФИО, то и есть операция 2 с таким же ФИО (если нет, то показать какие). При этом, надо также показать все ситуации, когда сумма по операции 1 больше сумм по операциям 2 (с НДС и без) на 80% по определенному ФИО.
Например, ФИО - Иванов Иван Иванович. Сумма по операции 1 у него - 1000 рублей. Сумма по операции 2 без НДС - 100 руб, с НДС - 50 руб. Такие случаи надо показать.
Пример файла во вложении.
Делать можно на любом языке программирования. Главное - чтобы результат было наглядным и без ошибок.
Оплата WMR.
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