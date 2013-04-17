Требуется разработка табличного модуля доставки для транспортных компаний с большим числом зон доставки вроде СДЭК. По сути нам нужен модуль почтовой доставки из Vamshop или TableBased из VamCart, но таблиц тарифов ...
Разработчик для доработки интернет-магазина
Ищу в команду разработчика, имеющего теплые отношения с php, mysql, js, html, css и их фреймворками.
Обязанности:
- Доработка (разработка) крупного веб-проекта (интернет магазина).
Требования:
- Умение работать без технического задания;
- Способность самостоятельно решать сложные и нестандартные задачи;
- Способность самостоятельно и оперативно принимать правильное архитектурное решения для реализации нестандартных задач;
- Никаких работ связанных с вёрсткой и дизайном;
- Хорошие знание PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript;
Условия работы:
- Нестандартные задачи‚ возможность профессионального роста‚ интересный проект‚ демократичная и творческая атмосфера в коллективе;
- Место расположения офиса ст. м. Проспект Большевиков, БЦ "ОХТА";
- Молодой дружный коллектив;
- Рабочий день (пн-сб) с 10.00 до 18.00 (подлежит обсуждению);
- Профессиональный и зарплатный рост;
- Оформление по ТК РФ.
С радостью отвечу на все Ваши вопросы, обязательно отвечу каждому претенденту.
Заработная плата:
- от 25 000 руб/мес с системой поощрений.
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