Разработчик для доработки интернет-магазина

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки152 просмотра

Ищу в команду разработчика, имеющего теплые отношения с php, mysql, js, html, css и их фреймворками.

Обязанности:

- Доработка (разработка) крупного веб-проекта (интернет магазина).

Требования:

- Умение работать без технического задания;

- Способность самостоятельно решать сложные и нестандартные задачи;

- Способность самостоятельно и оперативно принимать правильное архитектурное решения для реализации нестандартных задач;

- Никаких работ связанных с вёрсткой и дизайном;

- Хорошие знание PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript;

Условия работы:

- Нестандартные задачи‚ возможность профессионального роста‚ интересный проект‚ демократичная и творческая атмосфера в коллективе;

- Место расположения офиса ст. м. Проспект Большевиков, БЦ "ОХТА";

- Молодой дружный коллектив;

- Рабочий день (пн-сб) с 10.00 до 18.00 (подлежит обсуждению);

- Профессиональный и зарплатный рост;

- Оформление по ТК РФ.

С радостью отвечу на все Ваши вопросы, обязательно отвечу каждому претенденту.

Заработная плата:

- от 25 000 руб/мес с системой поощрений.

CSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
12 лет назад
OnArsy
Арсен 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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