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Верстка/программинг сайта на CMS + платежи по API
Краткое описание проекта
Необходимо создавать 2 платежных виджета в рамках той или иной CMS (желательно, чтобы это была бесплатная CMS, не самопис, к примеру, Joomla или Drupal, а так оставляем на ваше усмотрение выбор CMS).
В дальнейшем владелец этих виджетов сможет размещать их у себя на сайте.
Проект будет состоять из следующих частей:
- административной (модератор, админ);
- клиентской.
Ключевые моменты:
- ВИДЖЕТ 1: используя существующие изображения (статичные, flash) подключить к ним платежный шлюз и сделать гибкие настройки вывода изображения.
- ВИДЖЕТ 2: текстовый рекламный виджет с подключенным платежным шлюзом.
- подключение платежного шлюза по API;
- рассылка E-mail зарегистрированным пользователям;
- дизайна сайта уже есть (логотип + сверстанные страницы);
- нужна максимальная защита кода для ламеров, чтобы было сложно сохранить изображение к себе на компьютер (мы понимаем, что сохранить все равно можно, если постараться);
- предполагается расширение функционала в будущем.
Более подробное ТЗ и адрес сайта высылается по запросу. От вас стоимость и сроки.
Сделка будет проводиться через СБР.
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