Верстка/программинг сайта на CMS + платежи по API

Краткое описание проекта

Необходимо создавать 2 платежных виджета в рамках той или иной CMS (желательно, чтобы это была бесплатная CMS, не самопис, к примеру, Joomla или Drupal, а так оставляем на ваше усмотрение выбор CMS).

В дальнейшем владелец этих виджетов сможет размещать их у себя на сайте.

Проект будет состоять из следующих частей:

- административной (модератор, админ);

- клиентской.

Ключевые моменты:

- ВИДЖЕТ 1: используя существующие изображения (статичные, flash) подключить к ним платежный шлюз и сделать гибкие настройки вывода изображения.

- ВИДЖЕТ 2: текстовый рекламный виджет с подключенным платежным шлюзом.

- подключение платежного шлюза по API;

- рассылка E-mail зарегистрированным пользователям;

- дизайна сайта уже есть (логотип + сверстанные страницы);

- нужна максимальная защита кода для ламеров, чтобы было сложно сохранить изображение к себе на компьютер (мы понимаем, что сохранить все равно можно, если постараться);

- предполагается расширение функционала в будущем.

Более подробное ТЗ и адрес сайта высылается по запросу. От вас стоимость и сроки.

Сделка будет проводиться через СБР.