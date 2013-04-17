Sms-уведомления

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки123 просмотра

Необходимо реализовать на сайте (движок vamshop) функциональность по автоматическому уведомлению с помощью СМС:

-при регистрации

-изменении статуса

-и т.д.

через протокол SMPP 3.4

12 лет назад
Aleanza
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров