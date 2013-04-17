Формула, которая будет брать данные городов

Есть экселевский файл. В нем есть операция 1 - "Поступление в кассу: оплата от покупателя "ФИО"..." и указанна сумма и операция 2 - "Реализация товаров покупателю "ФИО"..." тоже указанна суммуа. Т.е. у каждой операции есть ...