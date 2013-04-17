Формула, которая будет брать данные городов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка117 просмотров

Здравствуйте! Нужна форула, которая будет брать данные городов, отелей, дат, через файлы и выводить их в поиске. Подробности при переписке.

12 лет назад
VovanO
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров