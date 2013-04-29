Модуль оплаты WebMoney для Opencart

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Завершен3 заявки184 просмотра

Нужен модуль оплаты Webmoney для магазина OpenCart Ver 1.5.1.3

через www.paymaster.ru/partners (для юридических лиц)

Валюты: рубли, доллары, евро

Opencart
12 лет назад
n0rdik
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ocmaster
Эдуард 
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Уже не первый раз обращаюсь к Эдуарду - очень скрупулёзный и надежный исполнитель. Работу выполнил на отлично! Спасибо большое! Обращайтесь - не пожалеете!
Не первый раз работаю с этим заказчиком.Проекты всегда новые.Вдумчивый, не спешит и очень адекватный.И время даст на проверку работы, но требовательный.

Заявки фрилансеров

ocmaster
Эдуард 
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад