Скрипт импорта записей в таблицы

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Закрыт3 заявки147 просмотров

Необходимо написать скрипт php импорта записей из .cvs – файла в таблицу пользователей и таблицу товара mysql - базы.

Скрипт должен обрабатывать большой массив 50 000 записей и выше.

Скрипт можно построить на основе уже имеющегося образца (по запросу).

В настройках должен быть задаваемый префикс таблиц.

Данные для полей таблиц формируются на основании строк данных в файле импорта.

Username – на основании емайл до символа @ c удалением символов "-",".","_",

Обработка телефонов в одной строке (380986922191, 380986229896, 380663719460,380936776603)

Поле фамилия v_255_2 , если нет данных, то дублируем данные из поля имя.

Все остальные данные по полям согласовываются.

Архив:

Структура таблиц

Cоответствие полей

Файл данных для импорта

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MySQLPHP
12 лет назад
webjournal
Павел 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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