Есть таблица в Эксель, в которой на разных вкладках по введенным данным проводится анализ различных информационных активов и выдается результат. Условно говоря, пользователь вводит исходные данные, выбирает некоторые данные из уже имеющихся в таблице и ...
Скрипт импорта записей в таблицы
Необходимо написать скрипт php импорта записей из .cvs – файла в таблицу пользователей и таблицу товара mysql - базы.
Скрипт должен обрабатывать большой массив 50 000 записей и выше.
Скрипт можно построить на основе уже имеющегося образца (по запросу).
В настройках должен быть задаваемый префикс таблиц.
Данные для полей таблиц формируются на основании строк данных в файле импорта.
Username – на основании емайл до символа @ c удалением символов "-",".","_",
Обработка телефонов в одной строке (380986922191, 380986229896, 380663719460,380936776603)
Поле фамилия v_255_2 , если нет данных, то дублируем данные из поля имя.
Все остальные данные по полям согласовываются.
Архив:
Структура таблиц
Cоответствие полей
Файл данных для импорта
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