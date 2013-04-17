Скрипт импорта записей в таблицы

Необходимо написать скрипт php импорта записей из .cvs – файла в таблицу пользователей и таблицу товара mysql - базы.

Скрипт должен обрабатывать большой массив 50 000 записей и выше.

Скрипт можно построить на основе уже имеющегося образца (по запросу).

В настройках должен быть задаваемый префикс таблиц.

Данные для полей таблиц формируются на основании строк данных в файле импорта.

Username – на основании емайл до символа @ c удалением символов "-",".","_",

Обработка телефонов в одной строке (380986922191, 380986229896, 380663719460,380936776603)

Поле фамилия v_255_2 , если нет данных, то дублируем данные из поля имя.

Все остальные данные по полям согласовываются.

Архив:

Структура таблиц

Cоответствие полей

Файл данных для импорта

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