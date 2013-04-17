Доработать магазин на opencart

Необходимо допилить уже существующий dressforbless.net на opencart

При выборе определенного товара атрибуты как в распространённых ИМ:

Описание

Размеры общепринятые (список) рядом ссылка на таблицу с размерами напротив см ступни

Колличество (выбор)

Цвет (если есть выбор)

шляпы бейсболки

описание

выбор цвета

размеры cписок например 53см обхват 6.5/8US size XXS и т д

размеры мужские женские одежда :

аналогично, с ссылкой на таблицу с размерами разных стран (имеется)

описание

размеры

цвет(в зависимости от товара)

подключение модулей доставки в рабочем виде Fedex,TNT,UPS,DHL,air post -аналог калькулятора в http://calculator.shipito.com/ru/

А также отправка от одного удаленного склада до клиента..(подсчет при оформлении заказа относительной общей массы посылки габаритов стоимости и адреса клиента)

таблицы размеров в нижней части страницы

Напишите примерные сроки и стоимость работ!!!