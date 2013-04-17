Нужен модуль оплаты Webmoney для магазина OpenCart Ver 1.5.1.3 через www.paymaster.ru/partners (для юридических лиц) Валюты: рубли, доллары, евро
Доработать магазин на opencart
Необходимо допилить уже существующий dressforbless.net на opencart
При выборе определенного товара атрибуты как в распространённых ИМ:
Описание
Размеры общепринятые (список) рядом ссылка на таблицу с размерами напротив см ступни
Колличество (выбор)
Цвет (если есть выбор)
шляпы бейсболки
описание
выбор цвета
размеры cписок например 53см обхват 6.5/8US size XXS и т д
размеры мужские женские одежда :
аналогично, с ссылкой на таблицу с размерами разных стран (имеется)
описание
размеры
цвет(в зависимости от товара)
подключение модулей доставки в рабочем виде Fedex,TNT,UPS,DHL,air post -аналог калькулятора в http://calculator.shipito.com/ru/
А также отправка от одного удаленного склада до клиента..(подсчет при оформлении заказа относительной общей массы посылки габаритов стоимости и адреса клиента)
таблицы размеров в нижней части страницы
Напишите примерные сроки и стоимость работ!!!
Заявки фрилансеров
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